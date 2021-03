Cette semaine à Lille, place au tournoi chal­lenger Play Inn qui se tient malgré les restric­tions sani­taires. C’est d’au­tant plus un exploit que la région est classée zone rouge.

Mais comme le rappe­lait dans les colonnes de la Voix du Nord, Antoine Sueur, le direc­teur du tournoi, le modèle écono­mique du tournoi est suffi­sam­ment solide pour accepter le huis clos et les restric­tions sani­taires : « Il fallait le faire ne serait‐ce que pour les joueurs. Des tour­nois ont renoncé pour ne pas perdre de l’argent mais nous avons la chance d’avoir un modèle écono­mique qui ne repose pas sur la billet­terie et la buvette » a expliqué le direc­teur, ravi de pouvoir être un acteur du « renouveau ».

Ravi mais aussi moins positif quand il s’agit d’évo­quer la semaine d’iso­le­ment obli­ga­toire quand un joueur n’a pas résidé 15 jours en Europe. Cette régle­men­ta­tion a même privé le tournoi de la venue d’un certain Jack Sock : « C’est une mesure qui n’existe qu’en France, qui me désole et m’agace. Nous avons le tournoi chal­lenger le plus relevé d’Europe mais nous n’au­rons pas les meilleurs joueurs »