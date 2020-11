Fin du cauchemar pour Nicolas Jarry. Contrôlé positif à des substances anabolisantes lors des phases finales de la Coupes Davies à Madrid en novembre 2019, il avait été suspendu 11 mois pour dopage. La sanction a pris effet du 16 décembre 2019 au 15 novembre 2020. Le Chilien n’a pas raté la saison la plus fournie en tournois mais il n’a plus de classement ATP. 38ème mondial à l’été 2019, il va devoir remonter la pente. Et ça commence ce lundi au Challenger de Lima. Il fait son retour aux alentours de 20h30 heure française face à Nicolas Alvarez (350ème mondial).

Federico Coria, Roberto Carballes Baena et Jaume Munar disputent aussi le tournoi péruvien.