Vilipendé, critiqué, parfois à outrance, le tennis fran­çais ne connait pas que des décep­tions en cette saison 2021. Avec Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi est sans aucun doute la révé­la­tion et la grande satis­fac­tion dans le camp tricolore.

Ce dimanche, à Ségovie, en Espagne, le Nîmois a remporté le troi­sième tournoi Challenger de l’année après une belle bataille face au Néerlandais Tim Van Rijthoven (290e) : 7–6(10), 3–6, 6–4 après 2h20 de jeu.

165e mondial en janvier et désor­mais 56e à la Race, Bonzi, grâce à ce nouveau trophée sur le circuit secon­daire, va atteindre ce lundi, à 25 ans et pour la première fois de sa carrière, le top 100 mondial (95e préci­sé­ment). Un clas­se­ment qui aurait même pu et du être plus haut sans le clas­se­ment gelé qui s’ar­rê­tera mi‐août.