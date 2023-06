Hier, le chal­lenger de Lyon a fina­le­ment vécu sa finale avant la lettre.

Le duel entre Pouille et Paire a tenu toutes ses promesses.

L’Avignonnais a écarté 5 balles de matchs dans le second set alors qu’il était mené 6 points à 1 dans le tie‐break de la seconde manche (3−6, 7–6, 6–2).

A la sortie de son match, il a confié que la clé de la réus­site était aussi lié au facteur chance.

Interrogé égale­ment sur son statut parti­cu­lier sur le tour, Benoit qui affron­tera Debru en quart de finale, n’a pas mâché ses mots au « micro » de l’équipe de commu­ni­ca­tion de l’organisation.

« J’ai toujours été proche de mes fans, sur les réseaux, après les matchs, dans la rue même, ou sur le parking ici ! Je ne me cache pas, je dis ce que je pense et je veux rester proche de ceux qui viennent me soutenir. Ils veulent profiter de la vie, comme moi. Donc ils se disent “on va supporter ce mec, détendu, simple, acces­sible, celui que je pour­rais jouer le dimanche en équipe”.