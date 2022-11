« Je me sens de mieux en mieux. L’envie revient. Je reprends du plaisir à faire des efforts », expli­quait Benoit Paire il y a quelques jours à son arrivée au Japon où il est venu boucler une saison 2022 assez catastrophique.

Un discours déjà tenu plusieurs fois ces derniers mois et qui peine de plus en plus à convaincre. Si l’Avignonnais s’est imposé au Japon au 1er tour du Challenger de Matsuyama contre l’Australien Dane Sweeny, il a encore été l’au­teur d’un énorme déra­page au milieu du premier set.

📽 Nouveau craquage monu­mental de Benoît Paire, parti au Japon disputer quelques tour­nois en cette fin de saison… pic.twitter.com/EYTu4jLgfg — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2022

« Va te faire enc.…, la pu… de ta mère la p… ! (Il répète encore une fois, ndlr) », a lâché Paire avant de demander à l’ar­bitre d’ou­vrir ses yeux.

Il a continué à se plaindre quelques secondes plus tard au moment d’aller se rasseoir sur sa chaise. « C’est super ces tour­nois. Mais pour­quoi je viens au Japon ? Pourquoi ? Explique‐moi pour­quoi ! Tu viens, il ne voit rien ! Explique‐moi pourquoi. »

Et atten­tion surprise, le 179e mondial a fina­le­ment déclaré forfait avant son huitième de finale.