Prévu du 11 au 17 mai 2020, le Challenger de Bordeaux a été annulé pour son édition 2020. L’organisation du tournoi l’a annoncé ce mardi suite à un comité de pilotage et en accord avec les co-organisateurs. Bernard Dupouy, Président de la Villa Primrose, Jean-Baptiste Perlant, Directeur du BNP Paribas Primrose et Franck Bastiat, Directeur de l’agence Côte Ouest se sont exprimés dans un communiqué de presse : « Après avoir pesé tous les éléments, à savoir tout d’abord les éventuels risques pour la sécurité et la santé de tous les participants à cette manifestation, collaborateurs, joueurs, publics et bien sûr partenaires et leurs invités, mais également le risque économique pour notre organisation du maintien de cette manifestation dans un contexte d’incertitude avancé, nous avons pris la décision d’une annulation pure et simple de cette édition 2020. Nous espérons vivement que nous pourrons vous retrouver pour l’édition 2021 dans un contexte plus serein. »