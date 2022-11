Titré pour la première fois en Challenger, grâce à sa victoire en finale à Roanne dimanche contre le Suisse Henri Laaksonen, Hugo Gaston grimpe à la 106e place mondiale. Avant de filer en Finlande où il va tenter d’as­surer sa place pour l’Open d’Australie, le Toulousain semblait soulagé au micro du tournoi.

« Ce n’est jamais simple de gagner un tournoi comme ça. Ça s’est vu sur le match d’au­jourd’hui (dimanche, ndlr), c’était vrai­ment très compliqué. Je suis très content. Et je vais profiter, oui et non, parce que je pars pour mon prochain tournoi dès ce soir. Je suis content de ce que j’ai fait, c’était mon objectif au début de la semaine. Je vais me reposer et célé­brer un petit peu. Je veux être prêt pour le prochain tournoi qui commence très très vite », a déclaré le joueur de 22 ans.