Début octobre, l’équipe de France et Gabriel Debru s’in­cli­naient en finale de Coupe Davis Junior face à la Russie. Un mois plus tard, le jeune joueur de 15 ans, sorti des quali­fi­ca­tions au Challenger de Roanne, a réalisé un immense exploit en battant l’Italien Andrea Pellegrino (220e) au 1er tour. Une perfor­mance qui lui fait marcher dans les pas d’un certain Rafael Nadal…

La capi­taine des Bleuets, Julien Demois, nous permet d’en apprendre plus sur Gabriel Debru. Il l’en­cense dans des propos accordés à L’Equipe.

« Pour un garçon de sa taille (1,92m), Gabi a une qualité de dépla­ce­ment assez phéno­mé­nale. En coup droit, il a une giclette incroyable et il peut mettre la balle dans n’im­porte quelle zone ; tout est simple et fluide dans sa tech­nique, sans mouve­ment para­site, son revers est très solide et il a déjà une iden­tité de jeu assez forte. Il veut aller de plus en plus à la volée. Il est complet, il sait tout faire. Et il est encore très perfec­tible ! », a assuré l’en­traî­neur français.

Gabriel Debru défie son compa­triote Hugo Grenier (184e mondial) en huitièmes de finale jeudi aux alen­tours de 10h du matin. Il devrait y avoir du monde au balcon pour observer le phénomène.