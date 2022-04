On y croyait presque plus mais Jérémy Chardy sera bien sur les courts début Mai alors qu’il avait annoncé revenir en Avril. Il s’est aligné au chal­lenger d’Aix en Provence qui se dérou­lera du 2 au 8 mai et la direc­tion du tournoi d’Arnaud Clément en a fait une de ses « guest star »

Victime d’ef­fets secon­daires impor­tants liés au vaccin, le Palois n’a pas pu jouer sur le circuit depuis l’US Open où il avait été éliminé par Matteo Berrettini.

Agé de 35 ans, main­te­nant 210ème au clas­se­ment, Jérémy Chardy a donné peu de nouvelles sur sa santé pendant cette période un peu « étrange ». On a donc hâte de revoir son coup droit et sa bonne humeur sur le circuit.