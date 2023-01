Engagé sur le tournoi Challenger de Nonthanburi, en Thaïlande, Lucas Pouille a réussi son retour à la compétition.

Il n’avait pas joué depuis Wimbledon et sa nouvelle saison a donc bien débuté en domi­nant un membre de la famille Berrettini, le petit frère de Matteo, Jacopo, classé 892e mondial : 7–5, 7–5.

On rappelle que Lucas Pouille est de son côté 380e au clas­se­ment ATP et qu’il vise une quali­fi­ca­tion pour les Jeux olym­piques de Paris 2024, c’est en tout cas l’ob­jectif qu’il s’est fixé. Et pour cela, il doit obli­ga­toi­re­ment revenir dans la hiérar­chie trico­lore et mondiale.