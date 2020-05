Ce mercredi, le Challenger d’Orléans (un ATP 125) a officialisé son changement de date. Initialement prévu du 28 septembre au 4 octobre, il devrait donc avoir lieu du 30 novembre au 6 décembre. Pour comprendre comment ce choix a été fait, nous avons contacté le directeur du tournoi, Didier Gérard : « L’ATP m’a contacté pour me proposer ce créneau. Et je dois dire que j’étais agréablement surpris. D’habitude, il n’y a jamais de tournois ATP après la finale du Masters. Mais bon, on le sait tous, cette année les circonstances sont différentes. Au-delà du fait que cela nous permet d’avoir encore plus de temps par rapport à la crise du Covid-19, cette date permet au tournoi de ne pas être en concurrence avec le circuit des ATP 250. J’espère donc pouvoir réunir un beau plateau sachant que quoi qu’il arrive les joueurs seront en manque de match. L’autre point très positif, c’est que les partenaires sont aussi ravis par cette nouvelle date juste avant les fêtes de fin d’année. Personnellement, je suis aussi un peu plus « relax », car on a vraiment plus de marge de manoeuvre. En décembre, je pense qu’on saura vraiment ce qu’il sera possible de mettre en place par rapport à la crise sanitaire qui a débuté en mars dans notre pays. Cette nouvelle date est donc une vraie opportunité. »

