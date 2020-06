Alors que l’ATP doit communiquer prochainement sur la suite de la saison, certaines informations commencent à fuiter. Selon le journaliste Danny Miche, l’Amérique du Sud pourrait accueillir dix Challengers entre fin septembre et début décembre. Il s’agirait de tableaux de 28 joueurs et ceux de double seraient réduits. L’hôtel officiel serait à chaque fois proche du lieu de compétition. Il y aurait aussi deux juges de ligne, un arbitre de chaise et deux ramasseurs. A suivre donc.

Challengers en LATAM :

10 torneos

Entre el 21/9 al 7/12

Arrancando por Santo Domingo, bajando por el Pacífico

Cuadros de 28 jugadores

Cuadro de dobles reducidos

Mini qualy

Hotel oficial cerca del club sede, para que los jugadores caminen

2 jueces + 1 umpire + 2 ballboys x partido. — Danny Miche (@dannymiche) June 15, 2020