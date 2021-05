Sonné après sa défaite en quarts de finale du Challenger d’Oeiras (5–7, 4–6) face à Carlos Alcaraz, 18 ans, le local Gastao Elias est revenu en confé­rence de presse d’après match sur l’im­pres­sion que lui avait laissé le jeune espoir espagnol.

« Je n’ai jamais rien vu de tel. J’ai joué contre beau­coup de joueurs du top 10, du top 20 et du top 30, mais aucun d’entre eux m’a laissé jouer beau­coup plus que Carlos. J’ai aussi joué contre Auger‐Aliassime quand il avait 17 ans, mais on ne peut pas comparer. Carlos est un garçon avec beau­coup de talent, il est fort, intel­li­gent et froid sur le court. »