Lucas Pouille reviendra‐t‐il un jour à son meilleur niveau ? La ques­tion mérité d’être posée après un retour à la compé­ti­tion plus que diffi­cile en 2021. Blessé au coude et forfait pour quasi­ment l’in­té­gra­lité de la saison 2020, le Nordiste vient de déclarer forfait pour le Challenger de Lille (du 22 au 28 mars) sur lequel il était la « star » et le local du tournoi (il est né à Grande‐Synthe, ndlr) ainsi que la tête de série numéro 1.

Lucas a disputé huit matchs depuis le début de la saison (cinq en Challenger, trois sur le circuit prin­cipal), pour un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Plus que la forme, c’est le fond de jeu qui inter­pelle avec une régu­la­rité qu’il peine à retrouver. Si le service et sa puis­sance des deux côtés ne semblent pas s’être évaporés, il ne bouge plus aussi bien qu’il y a un ou deux ans et cela se fait cruel­le­ment ressentir sur ses jeux de retour.

Hormis Stefanos Tsitsipas à Marseille, ses bour­reaux en 2021 se nomment Horansky (173e), Kamke (230e), Bonzi (126e) et Marchenko (169e). Il est encore trop tôt pour tirer des conclu­sions mais il est clair que sa forme actuelle n’in­cite pas à l’op­ti­misme, même si son absence pour le Play In Challenger Lille serait un simple « chan­ge­ment de programme », à en croire la Voix du Nord.