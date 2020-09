Révélation du Masters 1000 de Rome où il avait éliminé Stan Wawrinka et Kei Nishikori, Lorenzo Musetti a remporté dans la foulée de son beau parcours romain son premier titre sur le circuit Challenger. Il a battu le spécialiste brésilien Thiago Monteiro (89e) après deux jeux décisifs : 7-6(2), 7-6(5) après 2h de jeu. 350e mondial en début d’année, Musetti va grimper à 138e place mondiale ce lundi et se rapproche plus que jamais du top 100 à seulement 18 ans. Un futur grand ?

Those first 🏆 feels.



Lorenzo Musetti. Champion in Forli. pic.twitter.com/i0kU24yIek — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 26, 2020