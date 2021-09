L’Open de Rennes qui a changé de date cette année et qui débute ce lundi propose un plateau de fou avec la présence d’Andy Murray, Gilles Simon, Richard Gasquet, Lucas Pouille et aussi Arthur Rinderknech, tenant du titre et tête de série 2.

D’ailleurs, Richard Gasquet a résumé en une seule phrase le senti­ment général de cette édition 2021 comme il l’a confirmé sur le site offi­ciel du tournoi : « Personnellement je n’ai jamais vu ça, il va falloir en profiter parce que ce n’est pas sûr qu’un tel tableau se revoit en Challenger. »

Du coup, le tirage au sort effectué ce samedi a été un moment plus « tendu » que lors des éditions précé­dentes. Le hasard a bien fait les choses car l’Ecossais pour­rait jouer le Bittérois en quart de finale, une affiche qui aurait vrai­ment le goût d’un Grand Chelem.