Richard Gasquet a rompu sa mauvaise série de cinq défaites consé­cu­tives contre son ami, Lucas Pouille. En 8es de finale du Challenger d’Orléans, le Biterrois a retourné la situa­tion grâce à une belle soli­dité dans le tie‐break du 2e set : 3–6, 7–6(5), 6–3. A 35 ans, Ritchie montre encore qu’il en a sous le pied.

« Je me suis bien battu. Je n’ai plus 20 ans, il faut se battre. Les matchs sont diffi­ciles, Lucas frappe fort, il a un gros service. Donc il a fallu que je me batte pour gagner ce match. J’ai fait beau­coup de matchs, je me suis beau­coup entraîné ces derniers temps. Je pense récu­pérer pour être à 100%. Je me sens mieux physi­que­ment que l’an passé. J’espère conti­nuer sur ma lancée. Tous les adver­saires sont bons. Mais c’est sûr qu’on prend plus de plaisir dans la victoire », a confié Gasquet en confé­rence de presse.