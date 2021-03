Tous les jours, la Voix du nord, parte­naire du chal­lenger Play In de Lille, couvre l’ac­tua­lité du tournoi avec rigueur. Ce mercredi, nos confrères sont allés à la rencontre des trico­lores pour connaitre leur moral avec cette saison syno­nyme de bulle et de restric­tions. Pour Antoine Hoang, cette situa­tion n’est pas idéale, loin de là, elle est cris­pante : « Transmettre des émotions, partager, ça fait partie du truc. Là, on est chacun dans notre coin, on joue et on rentre à l’hôtel ». Une analyse que partage Grégoire Barrère même s’il choisit d’autres exemples : « Le tennis est déjà un sport assez lisse et là, c’est encore plus vrai. On fait effec­ti­ve­ment notre métier, mais on n’a pas le plaisir de sentir le public quand on joue bien. Ou de l’en­tendre râler quand on fait de la merde »