Après Halys et Lestienne, il se pour­rait bien qu’Hugo Grenier, pension­naire de l’Elite Tennis Center basé à Cannes dirigé par Jean‐René Lisnard, vienne renforcer le team France dans le Top 100. Ce lundi Hugo a accroché son meilleur clas­se­ment : 120ème.

Il faut dire qu’il a vécu une semaine assez forte au chal­lenger de Segovie en domi­nant Kuhn, Barrere, Humbert et Lestienne en finale.

242ème à la même date il y a un an, Ugo qui avait un tempé­ra­ment impulsif est arrivé à faire des vrais progrès dans ce domaine et cela lui permet d’être plus constant et plus régulier.

Joueur offensif et agressif, la saison sur dur devrait lui sourire. Maintenant, on sait aussi qu’il n’est pas toujours évident de grap­piller les dernières marches pour atteindre le fameux Top100. Il lui manque ce lundi 55 points…