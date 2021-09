Nous avions ici même été surpris par le choix d’Ugo Humbert.

En effet, le Mosellan avait accepté une invi­ta­tion à Orléans alors que dans le même temps il se reti­rait d’Indian Wells.

On ne va pas dire que les faits nous donnent raison mais sa défaite hier face à Quentin Halys (6–7 (14), 4–6) n’est pas une bonne nouvelle. C’est d’ailleurs la 12ème au 1er tour cette année alors qu’il a joué 22 tournois.

25ème mondial, 38ème et premier trico­lore à la Race, Ugo Humbert a un capital de 950 points avec notam­ment son beau succès à Halle (500 points), il présente ce matin un bilan de 19 victoires pour 20 défaites.

Sa saison est donc plus que mouve­mentée et son impasse cali­for­nienne reste encore assez inex­pli­cable sauf à vouloir ne pas couper avec la saison indoor où son jeu devrait faire des ravages vu la qualité de son bras et son timing.

On espère donc une réac­tion à Anvers, Vienne, Bercy, à moins qu’il tente encore une « expe­rience » chal­lenger d’ici là…