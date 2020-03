L’air de rien, Jack Sock (non classé à l’issue de la saison 2019) retrouve peu à peu de la confiance. L’Américain, qui a utilisé un classement protégé pour intégrer le tableau final, s’est qualifié pour les demi-finales après avoir battu Denis Kudla (7-6(5), 5-7, 6-4). Il affrontera un autre compatriote Brandon Nakashima. L’autre demi-finale mettra aux prises Mitchell Krueger (qui a éliminé Grégoire Barrere 6-4, 7-6(5)) à Steve Johnson.

The winning moment …

🇺🇲 @JackSock defeats 🇺🇲 Denis Kudla 7-6(5), 5-7, 6-4, in a hard-fought match to secure his spot in the semifinals.@OracleChallngrs Indian Wells I @ATPChallenger pic.twitter.com/hJPSNSF4Sc

— OracleTennis (@OracleTennis) March 6, 2020