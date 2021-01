Dans une finale 100% Française à Istanbul, le natif de Gassin, Arthur Rinderknech, est venu à bout de son com­pa­triote Benjamin Bonzi en 2h17 de jeu : 4–6, 7–6(1), 7–6(3). Alors que le pre­mier set lui avait échap­pé, le joueur de 25 ans a su rebon­dir et rem­por­ter deux tie‐breaks d’affilé.

Il décroche ain­si son troi­sième Challenger en l’espace d’un an et confirme sa bonne forme du moment. Il grap­pille 44 places à l’ATP et se situe désor­mais au 134e rang.

Belle pro­gres­sion du Français.