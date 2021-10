Lorsque l’on a contacté Julien Boutter pour faire le bilan de son tournoi, on a profité pour lui demander ce qu’il pensait de l’es­poir danois Ruhne qui sévit en ce moment à Orléans où il s’est qualifié pour les 1⁄ 4 de finale.

On rappelle qu’il avait passé le 1er tour à Metz en 35 minutes en mettant un 6⁄ 0 6⁄ 0 , ce qui n’ar­rive pas souvent sur le circuit.

« Mettre deux perles sur le tour c’est très rare. On ne peut pas résumer le talent de Rune à cette perfor­mance mais il est clair et evident qu’il sera très fort. Il y a un vrai contraste entre ce qu’il véhi­cule en dehors et sur le court. Dans les couloirs du tournoi, il est discret, il faut dire qu’il est très jeune, c’est presque un « ado ». Mais une fois sur le terrain, quel tempé­ra­ment, quelle agres­si­vité. Je pense vrai­ment qu’il va « tran­quille­ment » progressé, son envi­ron­ne­ment est stable. Il était à Metz avec sa maman, ils ont été adorables »