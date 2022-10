La poignée de main très chaude entre Corentin Moutet et Adrien Andreev (247e mondial) continue logi­que­ment de faire jaser. Le joueur fran­çais a donné des expli­ca­tions sur RMC, tandis que son coach, Laurent Raymond, a donné quelques détails à L’Equipe.

« Corentin a été démons­tratif mais comme il l’est tout le temps. Sur un terrain, il discute toujours beau­coup. Bien sûr, il a parlé à l’ar­bitre, quand celui‐ci n’a pas entendu un « let », il s’en est pris au filet, mais, fran­che­ment, pas plus que d’ha­bi­tude. Après la balle de match, c’est Andreev qui donne le premier coup, un coup d’épaule. Corentin m’a dit en outre qu’il lui a dit deux fois « Fuck you » pendant le match. Il y a eu cet accro­chage au filet mais ce n’est pas allé au‐delà. L’arbitre les a séparés. Je sais qu’ils voulaient se donner rendez‐vous après le match mais il n’y a eu ni expli­ca­tion ni contact physique. On ne les a pas laissés s’ap­pro­cher. Une fois rentrés à l’hôtel, on a dîné ensemble et il n’y avait aucune exci­ta­tion anormale. »