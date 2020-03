A l’instar de nombreux autres sports, le tennis n’en finit plus d’être perturbé par la crise du coronavirus. L’ATP a annoncé avoir annulé (ou reporté) plusieurs Challengers lors des prochaines semaines. Il s’agit d’Anning en Chine (semaine du 20 avril), de Séoul en Corée du Sud (semaine du 27 avril et qui est reporté en août), de Busan en Corée du Sud (semaine du 4 mai et qui est reporté en août) et de Gwangju en Corée du Sud (semaine du 11 mai et qui est reporté en août). Ces annonces complètent celle concernant le Challenger de Chamartin (à Madrid) qui a été reporté à octobre. Le Challenger de Samarkand en Ouzbékistan, prévu le 11 mai, a également été annulé.

« L’épidémie de coronavirus continue de perturber de nombreux événements sportifs dans le monde, a commenté l’ATP dans son communiqué. Nous sommes en relation avec nos tournois et les autorités locales où se déroulent les tournois ATP et Challenger pour assurer la bonne santé et la sécurité du personnel, des joueurs et des fans. C’est notre priorité absolue. Nous sommes en contact régulier avec nos joueurs et membres des tournois concernant les dernières mesures de santé et les directives de précaution et nous continuons à suivre de près la situation au fur et à mesure qu’elle évolue. »