En concertation avec les joueurs, la FFT et les différents tournois français que sont Quimper, Orléans et Cherbourg, l’ATP a décidé de créer une tournée française pour tous les joueurs qui ne voudraient pas participer à l’Open d’Australie et sa quarantaine ou qui seraient éliminés lors des qualifications.

Ainsi, le calendrier ressemblerait à celui-ci :

Du 25 au 31 janvier : Quimper (ATP Challenger 100)

Du 1er au 7 février : Orléans (ATP Challenger 125)

Du 8 au 14 février : Cherbourg (ATP Challenger 100)

Une idée audacieuse et qui pourrait convaincre certaines têtes d’affiche, comme Lucas Pouille, de rester en Europe et d’éviter une quarantaine contraignante ainsi qu’un retour à la compétition trop brutal.