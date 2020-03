La France est un grand pays de « Challenger ». D’ailleurs, cette année, trois nouvelles dates sont venus compléter un calendrier déjà assez dense. C’était bien sûr avant cette crise sanitaire qui a déjà eu des conséquences puisque Bordeaux a été annulé et Aix-en-Provence étudie la possibilité de reporter l’édition 2020.



Ce ne sera pas le cas pour les 19ème Internationaux de Blois (13-21 Juin) comme l’a expliqué dernièrement son directeur Claude Roget à nos confrères de la République du Centre : « Face à cette crise d’une gravité exceptionnelle, l’incertitude sur la durée de cette pandémie qui touche tous les pays et le confinement dont la durée est prolongé de plusieurs semaines, j’ai pris la meilleure et la plus raisonnable des décisions, en annulant le Challenger. » On attend maintenant de savoir ce que fera le Challenger de Lyon qui est situé juste la semaine précédente.