La Pologne a un posi­tion­ne­ment très clair concer­nant l’agres­sion dont a été victime l’Ukraine. Et malgré les nouvelles règles de l’ATP et de la WTA, la direc­tion du tournoi chal­lenger de Kozerki ne veut pas accueillir des Russes ou des Biélorusses.

« Compte tenu de la situa­tion en Ukraine et de l’agres­sion armée de la Russie sur ces terres, nous vous prions de ne pas inscrire au KOZERKI OPEN – tournoi ATP Challenger 100, les joueurs repré­sen­tant des pays tels que la Russie et la Biélorussie. Les joueurs repré­sen­tant la Russie et la Biélorussie ne seront pas les bien­venus au tournoi et dans le complexe de Kozerki. Nous ne garan­tis­sons pas de places à l’Académie pour leur loge­ment à ces personnes ».