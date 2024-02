Le sport a ce don de nous offrir de beaux moments et de belles histoires. Celle d’Hazem Naw, joueur Syrien de 24 ans, en est incon­tes­ta­ble­ment une.

Tombeur d’Arthur Rinderknech au chal­lenger de Pau et obte­nant ainsi sa première victoire face à un joueur du top 100, Hazem Naw n’a pas eu le parcours le plus classique.

Lui qui a toujours aimé le tennis n’a pas pu le prati­quer quand il le voulait, car sa ville natale d’Alep était le théâtre d’une guerre, et comme il l’a expliqué à l’ATP, « parfois à l’en­traî­ne­ment on enten­dait des coups de feu, donc on s’ar­rê­tait et on rentrait à la maison. »

Il a même un jour reçu des frag­ments de bombe dans le bras, mais a continué à jouer au tennis, et est devenu profes­sionnel en 2021. Maintenant, il espère inspirer ses jeunes compa­triotes, comme il l’a dit à La Presse de la Manche.

« Mon but est de faire en sorte que les gens en Syrie soient fiers d’avoir un joueur de tennis au haut niveau. Un jour peut‐être, ils ouvri­ront la télé­vi­sion et ils me verront à Roland‐Garros ou Wimbledon, sur un grand court. Je veux rendre heureux le peuple syrien. »