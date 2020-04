Un bruit court que le challenger d’Aix en Provence pourrait prendre la place de celui de Saint Remy de Provence, une rumeur que Bernard Fritz, que nous avons joint ce jour et qui est impliqué dans la direction des deux tournois dément : « C’est très difficile d’avoir une vraie visibilité aujourd’hui sur ce que l’on pourra faire ou ne pas faire dans quelques mois. Depuis l’annulation de l’Open Aix Cepac, on réfléchit à l’idée effectivement de pouvoir l’organiser plus tard dans l’année et avant Roland-Garros cela parait être une bonne période. Mais je le répète, rien n’est fait, il est beaucoup trop tôt pour évoquer tout cela et encore davatange de dire que St Remy n’aura pas lieu pour laisser la place à Aix »