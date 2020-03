Comme l’ensemble des compétitions ATP, l’Open d’Aix Cepac (Challenger) qui devait se dérouler début mai (4 au 10 mai) a été annulé. Mais les organisateurs n’ont pas renoncé à leur édition 2020 et étudient la possibilité de le reporter. C’est aussi le souhait des Internationaux de Strasbourg sur le circuit WTA. On en saura plus dans quelques temps. On rappelle que le vainqueur en 2019 a été le talentueux et facétieux Pablo Cuevas. WeLoveTennis est un partenaire média historique de ce challenger doté de 137 560€.