Après un premier report, l’Open d’Orléans aura finalement lieu du 1er au 7 février 2021, soit la semaine avant le début de l’Open d’Australie. Ce qui veut dire que les joueurs qui ne voudront pas voyager en Australie ou qui auront été éliminés des qualifications pourront, s’ils le désirent, participer à cet évènement.

Ce n’est tout, puisque ce tournoi Challenger disputé au Palais de Sports, pourrait se dérouler à deux reprises sur la même année. « Didier Gerard, Directeur de l’Open d’Orléans, remercie l’ATP et la FFT d’avoir intégré le tournoi Challenger ATP 125 dans ce nouveau calendrier et de l’autoriser exceptionnellement à organiser 2 éditions la même année puisque le 17ème Open d’Orléans est prévu à une date non encore validée en fin d’année 2021″, a expliqué l’organisation sur le site internet du tournoi.