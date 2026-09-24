Si Metz n’accueillera plus d’ATP 250, mais désormais un tournoi Challenger (du 15 au 22 novembre) la fête sera toujours au rendez‐vous en Moselle.
À un peu moins de deux mois de sa toute première édition, l’Open Metz‐Grand Est a déjà confirmé la présence de Hugo Gaston, ainsi que celle de la pépite du tennis français, Moïse Kouamé.
Et ce n’est pas tout puisque le tournoi a également annoncé deux belles surprises :
« Gaël Monfils sera présent sur le tournoi pour aller à la rencontre du grand public, à l’occasion de séances de dédicaces et de photos. Yannick Noah, de son côté, sera présent le jeudi à l’occasion d’une étape du Para Tennis Tour, la tournée nationale de la FFT dédiée à la découverte du para tennis, dont il est le coordinateur. Il rejoindra ensuite le tournoi pour rencontrer le public, avant de se produire lors d’un concert privé », annonce l’organisation dans un communiqué.
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 11:25