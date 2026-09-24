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L’Open Metz‐Grand Est annonce quatre noms dont deux légendes du tennis français !

Par
Baptiste Mulatier
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Si Metz n’accueillera plus d’ATP 250, mais désor­mais un tournoi Challenger (du 15 au 22 novembre) la fête sera toujours au rendez‐vous en Moselle.

À un peu moins de deux mois de sa toute première édition, l’Open Metz‐Grand Est a déjà confirmé la présence de Hugo Gaston, ainsi que celle de la pépite du tennis fran­çais, Moïse Kouamé.

Et ce n’est pas tout puisque le tournoi a égale­ment annoncé deux belles surprises :

« Gaël Monfils sera présent sur le tournoi pour aller à la rencontre du grand public, à l’oc­ca­sion de séances de dédi­caces et de photos. Yannick Noah, de son côté, sera présent le jeudi à l’oc­ca­sion d’une étape du Para Tennis Tour, la tournée natio­nale de la FFT dédiée à la décou­verte du para tennis, dont il est le coor­di­na­teur. Il rejoindra ensuite le tournoi pour rencon­trer le public, avant de se produire lors d’un concert privé », annonce l’or­ga­ni­sa­tion dans un communiqué. 

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 11:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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