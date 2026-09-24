Si Metz n’accueillera plus d’ATP 250, mais désor­mais un tournoi Challenger (du 15 au 22 novembre) la fête sera toujours au rendez‐vous en Moselle.

À un peu moins de deux mois de sa toute première édition, l’Open Metz‐Grand Est a déjà confirmé la présence de Hugo Gaston, ainsi que celle de la pépite du tennis fran­çais, Moïse Kouamé.

Et ce n’est pas tout puisque le tournoi a égale­ment annoncé deux belles surprises :

« Gaël Monfils sera présent sur le tournoi pour aller à la rencontre du grand public, à l’oc­ca­sion de séances de dédi­caces et de photos. Yannick Noah, de son côté, sera présent le jeudi à l’oc­ca­sion d’une étape du Para Tennis Tour, la tournée natio­nale de la FFT dédiée à la décou­verte du para tennis, dont il est le coor­di­na­teur. Il rejoindra ensuite le tournoi pour rencon­trer le public, avant de se produire lors d’un concert privé », annonce l’or­ga­ni­sa­tion dans un communiqué.