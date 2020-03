Pour l’instant, seul le Challenger de Lyon, dont la cinquième édition devait se dérouler sur terre battue au Tennis Club de Lyon du 8 au 15 juin et dont le patron est Lionel Roux, n’a pas encore officialisé son annulation alors que c’est le cas pour les tournois qui lui succèdent comme Blois ou Troyes. Plus étrange, quand on va sur le site officiel de la FFT à la page du calendrier, la mention « annulé » pour l’Open Sopra Steria apparaît. Si on parle forcément des grands événements de tennis comme les tournois ATP, l’annulation de tous ces tournois Challenger est aussi une très mauvaise nouvelle pour le tennis mondial.