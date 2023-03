Dans les colonnes de l’Equipe, Luca est revenu sur l’ému­la­tion qui vient d’éclore entre lui et Arthur Fils. Au final, tout cela n’est que du bonus pour aller encore plus haut.

« On se taquine un peu mais dans un bon esprit. Et si ça nous permet de bien jouer tous les deux, tant mieux. Je suis super content pour lui. Arthur, je m’en­traîne très souvent avec lui et on sait très bien qu’on a à peu près le même niveau. Il a aussi ouvert des portes mentales avec ses résul­tats. Je pense que lui et moi, on se tire vers le haut »

Grâce à son succès à Pau, Luca est aux portes du fameux Top100, il est 109ème juste devant son pote Arthur, 110ème.