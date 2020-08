Alors que la tournée new-yorkaise comprenant le tournoi de Cincinnati et l’US Open débutera bien le 20 août prochain jusqu’au 13 septembre, l’USTA, la fédération américaine de tennis a décidé d’annuler tous les tournois Challengers (celui de Cary et de Colombus) et ITF prévus en septembre. Selon elle, « cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans ces événements », lit-on dans le communiqué.

« Ce type d’environnement serait difficile à créer d’un point de vue logistique et financier »

La fédération continue de développer les raisons de ces annulations et elles sont en grande partie financières : « Bien que des protocoles détaillés de santé et de sécurité aient été prévus, sans la création d’un environnement contrôlé qui comprend un programme d’hébergement complet et confiné, le transport, la nourriture et les boissons et des tests médicaux, comme ce sera le cas pour le Western & Southern Open et l’US Open, une maîtrise adéquate des risques ne serait pas possible et ce type d’environnement serait difficile à créer d’un point de vue logistique et financier. »