Plus d’un an après son dernier match disputé à Doha le 9 mars 2021, Stan Wawrinka a retrouvé le plaisir mais aussi la diffi­culté de la compé­ti­tion ce mardi sur le Challenger de Marbella, en Espagne.

Opposé au jeune suédois Elias Ymer (131e) au premier tour, le Suisse s’est presque logi­que­ment incliné en deux manches et 1h30 de jeu : 2–6, 4–6.

Stan The Man menait pour­tant 4 jeux à 1, double break, dans le deuxième set avant de concéder 5 jeux de rang et de fina­le­ment s’in­cliner à cause d’un physique pas tout à fait au point et surtout d’un grand manque de rythme.

On retrou­vera Wawrinka à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 10 au 17 avril) sur lequel il a reçu une invi­ta­tion aux côtés de Jo‐Wilfried Tsonga.