Le direc­teur de l’Open Blot Rennes est plus qu’heu­reux après une édition qui a battu des records. Nous l’avons contacté pour connaître les raisons de ce succès.

« Je pense que nous avons eu de la chance avec un certain nombre de joueurs fran­çais très connus qui n’ont plus un clas­se­ment aussi élevé et qui ont pu être présents. C’était aussi le cas d’Andy Murray. Après le chan­ge­ment de date est aussi un vecteur impor­tant de la réus­site tout comme la salle en plein centre ville. Déjà l’an dernier, on avait observé un réel engoue­ment alors même que le plateau était très loin de celui que l’on a proposé cette année. D’ailleurs, tous les joueurs ont insisté auprès de nous pour expli­quer que l’am­biance était incroyable. Je dirais que le public rennais est vrai­ment chaud. Dernier point, c’était la première année que Nicolas Mahut endos­sait le rôle de direc­teur sportif et cela a été un vrai plus en amont du tournoi où il a pu faire une vraie promo­tion auprès des joueur mais aussi durant la semaine de l’évè­ne­ment. Nicolas est connu et apprécié par ses « collègues » et cela compte pour encore améliorer notre rela­tion avec les champions »

On rappelle que le Challenger de Rennes a accueilli près de 27000 spec­ta­teurs, un bel exploit !