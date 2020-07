Suite à l’annulation de deux tournois prévus à Orlando, l’ATP a publié une mise à jour du calendrier des Challengers. Le circuit secondaire se déroulera essentiellement en Europe (avec notamment celui d’Aix-en-Provence la semaine du 7 septembre) avec encore deux tournois prévus aux Etats-Unis (Cary le 14 septembre et Colombus le 21 septembre). Le calendrier est disponible ci-dessous.

Cette situation n’arrange pas les joueurs dit « de second rang » comme nous l’a confié Corentin Denolly dernièrement : « Avec mon classement, lorsque nous sommes dans une situation normale j’arrive à me « faufiler » et à participer à certains challengers. Là, vu le contexte et la densité des tournois ce sera impossible alors même que c’est sur ces tournois que je peux tenter d’engranger des points pour évoluer dans le classement. »