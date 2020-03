Alors que les joueurs et joueuses risquent de connaître un chômage technique dans les prochaines semaines, Adrian Mannarino a remporté le Challenger de Monterrey au Mexique la nuit dernière. Le Tricolore (41e) a été intraitable en finale en disposant aisément d’Aleksandar Vukic (244e) 6-1, 6-3. Ce succès lui permet de grappiller trois places au classement en pointant à la 38e place mondiale.

Adrian Mannarino is the champion in Monterrey !

The 🇫🇷 clinches his first title of the year, extending his win streak in #ATPChallenger finals to nine straight. Did not drop a set all week @Abierto_GNP. pic.twitter.com/vlDpaRbxEs

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 9, 2020