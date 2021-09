Qualifié pour les quarts de finale sur l’Open d’Orléans, Corentin Moutet a été inter­rogé sur les diffé­rences de condi­tions sani­taires entre chaque tournoi. Les règles n’étant pas les même en France et aux États‐Unis par exemple.

« Le problème c’est qu’on nous tient au courant que très peu de temps à l’avance. Ça c’est le problème des orga­ni­sa­teurs, de l’ATP. Tant qu’ils nous prévien­dront pas plus à l’avance, on sera toujours dans la même chose. C’est des longs trajets. Je dois aller à Indian Wells dans quelques temps, c’est 12 heures d’avion. Chaque semaine on découvre de nouvelles condi­tions, de nouvelles règles. C’est compliqué, surtout pour la santé physique. Je pense qu’il y a beau­coup de joueurs qui souffrent physi­que­ment cette année. C’est dur de devoir voyager pour l’US Open, revenir en Europe, repartir aux États‐Unis. C’est des longs voyages et c’est dur pour le corps. Les choses pour­raient être mieux faites, plus dans le sens des joueurs pour préserver leur santé, ce qui n’est pas fait. Mais on s’adapte. »