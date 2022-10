Deux jours après en être venu aux mains avec le Bulgare Adrien Andreev (247e mondial) au Challenger d’Orléans, Corentin Moutet a donné des expli­ca­tions sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport.

« On s’est joué la semaine passée et il m’avait déjà bien cherché. Je lui avais demandé pour­quoi il faisait ça puis ça s’était arrêté là. Une semaine plus tard, on joue ce gros match avec plein de tension. J’étais très frustré de perdre ce match après trois heures de jeu. J’avais juste envie de lui serrer la main et de partir très vite. Je n’ap­précie pas la personne ni la façon dont il se comporte mais c’était un beau match et je voulais finir ça correc­te­ment pour le public. En fait, il me tire lors­qu’il me serre la main et quand il vient vers moi, je sais que la poignée de main va être assez tendue. Le fait qu’il y ait des enfants et des ramas­seurs de balles dans la salle, qui soient témoins de ça, c’est la seule raison pour laquelle je regrette », a déclaré le Parisien.