Corentin Moutet a dominé Dominic Thiem au 2ème tour du très relevé chal­lenger de Bordeaux. Comme on le sait, le Français doit composer avec un nouveau revers frappé à une main. Une situa­tion qu’il gère comme il peut. C’est ce qu’il a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je fais avec mon handicap, mais je suis super motivé. J’essaie de prendre ce qu’il y a à prendre. Ça demande de l’adap­ta­tion. Ça me fait jouer diffé­rem­ment, ça me fait travailler d’autres points de mon jeu. C’est inté­res­sant, même si ce n’est pas idéal pour gagner des matches » a expliqué le Parisien.

Pour son retour à deux mains, il sait qu’il faut être patient mais que cela arri­vera un jour.

« Je prends mon temps, j’es­saie de faire les choses bien sans prendre trop de risques. Je ne me pose pas trop de ques­tions, et le jour où je pour­rais jouer à deux mains, je le sentirai. Je me réveillerai, je le sentirai et j’irai à deux mais sur le terrain. »