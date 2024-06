En confé­rence de presse après sa défaite contre Hugo Gaston (6−1, 1–6, 6–1) en finale du Challenger de Lyon dimanche, Alexandre Muller a avoué avoir été frustré par le jeu assez atypique de son compatriote.

« Il m’a cassé les pattes mais physi­que­ment, ça va. A la fin du match, je suis fou et j’ai envie de tout casser pendant 15 minutes, mais après ça passe. Il y a eu de la tension, de l’éner­ve­ment car son jeu rend fou. J’ai essayé de me calmer mais il a pris le dessus. Je n’ai pas spécia­le­ment de regrets. Je retiens que du positif. Si on m’avait dit en début de semaine ‘Tu vas faire finale’, j’au­rais été très content de la faire », a déclaré le 78e mondial dans des propos rapportés par Tennis Actu.