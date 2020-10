Avant sa finale au Challenger de Lisbonne, Jaume Munar a pu compter sur l’aide d’un ami…Rafael Nadal.

« Je lui fais beaucoup confiance et il m’aide beaucoup. Avant la finale, il m’a appelé pour me donner quelques conseils. Je passe beaucoup de temps avec lui sur et en dehors du court et c’est un privilège », s’est réjoui le joueur espagnol de 23 ans dans une interview accordée à l’ATP.

En remportant le titre, Munar passe à la 108ème place du classement ATP.

« Cela a été une très bonne semaine, j’ai montré que quand je suis relâché, je peux afficher un très haut niveau de tennis. J’essaierai de maintenir cette performance dans les semaines à venir », a-t-il espéré.