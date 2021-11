Tête de série numéro une de la première édition du tournoi Challenger de Roanne, Benoit Paire est loin d’avoir tenu son rang.

Pour ce qui sera son dernier match offi­ciel de la saison 2021, le 46e joueur mondial s’est incliné face à un illustre inconnu, lucky loser, le Néerlandais Jelle Sels, 397e mondial. Le meilleur clas­se­ment de sa carrière ayant été 353e, on ne peut donc pas parler d’un espoir en devenir.

Cette défaite en trois manches (6–7(3), 6–3, 4–6) est assez symbo­lique car on se demande vrai­ment ce que Benoit Paire est allé faire dans la Loire, et pour­quoi il a décidé de clore sa saison dans ce type d’évè­ne­ment d’au­tant plus qu’il avait déjà été limite à Bercy. Heureusement, cette défaite cuisante ne va sûre­ment pas l’empêcher d’écumer encore quelques exhi­bi­tions d’ici Noël…