On prend presque les mêmes et on recommence. Stan Wawrinka sera bien la tête de série N°1 du tournoi aux côtés de Pierre Hugues Herbert. L’Alsacien sera entouré d’un large contingent tricolore avec Maxime Janvier, Enzo Couacaud, Hugo Grenier, Alexandre Muller, Eliot Benchetrit. Il sera intéressant de voir comment le Suisse va enchainer, si P2H ira au bout, enfin quel tricolore va tirer se distinguer.