Enfin. Lucas Pouille sort du tunnel et va retrouver la compétition. Absent du circuit depuis octobre en raison d’une blessure au coude, le Nordiste a décalé à de nombreuses reprises son retour sur les courts en compétition. Le protégé d’Amélie Mauresmo a donc opté pour un tournoi Challenger, celui organisé sur les courts du complexe Indian Wells. Il sera tête de série numéro 2 et débutera face au vainqueur du duel entre Noah Rubin (250e) et Danilo Petrovic (157e). Le tableau est d’ailleurs très dense, sans doute le plus fort pour un Challenger avec la présence de dix joueurs du Top 100.

Redescendu au 58e rang mondial suite à la perte de ses points de la demi-finale en Australie, le natif de Grande-Synthe n’a que très peu à défendre jusqu’à un quart de Masters 1000 au Canada cet été. A lui d’en profiter pour retrouver la confiance, le rythme et le chemin de la victoire.