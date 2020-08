Stan Wawrinka, qui a décidé de ne pas disputer la tournée américaine (Cincinnati et US Open) et de se consacrer à la terre battue, a remporté le Challenger de Prague ce samedi. Une victoire qui a plu à Paul-Henri Mathieu qui n’a pas manqué de féliciter le Suisse : « On en parle pas beaucoup, mais énorme coup de chapeau à Stan Wawrinka pour sa victoire au Challenger de Prague ! Participer et gagner un Challenger pour un joueur d’un tel niveau est un exemple d’humilité. »

