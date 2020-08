Le premier tableau masculin depuis plus de cinq mois vient d’être dévoilé à Prague. La Capitale tchèque accueille un Challenger de catégorie 125 où se sont glissés deux joueurs habitués aux tournois de catégorie supérieure : Stan Wawrinka (17e, tête de série numéro 1) et le Français Pierre-Hugues Herbert (71e, tête de série numéro 3), qui a préféré rester en Europe alors que sa compagne doit accoucher dans quelques jours. Parmi les joueurs les plus connus, on retrouve notamment Jiri Vesely (n°2), Ernests Gulbis (n°14), Martin Klizan (n°12) ou encore Philipp Kohlschreiber (n°4). Du beau monde pour un Challenger où l’on pourrait voir de belles rencontres après une longue interruption des compétitions.

‼️ FIrst ATP (Challenger) main draw of this new era ‼️#Prague pic.twitter.com/J4Q54mxB1b — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 14, 2020